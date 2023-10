33-Jähriger bestellte in Neunkirchen über 30 Mal unter falschem Namen

Hauptsächlich teurere Modemarken dürften es dem 33-Jährigen angetan haben. Mehr als 35 Pakete unter flaschem Namen gingen letztes Jahr an ihn, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Rechnungen landeten bei den Opfern, von denen sich auch zwei im Gericht zum Prozess einfanden. Eine Frau: „Ich will nur wissen, wie er zu meinen Daten gekommen ist.“

Was sich bisher nicht geklärt hat, denn der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Allerdings lautet die IP-Adresse unter der bestellt wurde, auf seinen Namen und der Umleitungsauftrag für die Zustellungen war auch von seinem User.

Seine Erklärung: Er habe eine fixe Adresse in Österreich gebraucht, weil er den Führerschein machen wollte. „Dafür muss man aber drei Monate fix gemeldet sein. Ein Mann meldete sich bei mir und bot mir einen Meldezettel an, wenn ich ihm 150 Euro bezahle.“ Da er sich zu der Zeit auf Montage befand und nicht zu ihm fahren konnte, habe er ihm seinen Ausweis geschickt und der Mann habe alles elektronisch für ihn erledigt. Der müsse diese Situation ausgenutzt haben. „Ich habe alle Chats mit ihm am Handy.“

Einwurf der Richterin: „Ihr Handy wurde ausgewertet, da ist aber nichts drauf. Darauf der zweimal vorbestrafte Angeklagte: „Ich habe es residiert, weil ich dauernd Porno-Werbungen bekommen habe, das hat meine Frau gestört.“ Die Richterin: „Dann fehlen aber die Beweise für ihre Chats.“

Der Rumäne weiter: Außerdem sei er zwischen 10. April und 31. Mai nachweislich in Rumänien gewesen, „wie hätte ich da die Pakete entgegen nehmen können“?

Der Prozess wurde vertagt.