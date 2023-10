Nach tödlichem Pyro-Unfall in Ternitz: Prozess am 13. November

Diesen Termin gab Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Freitag bekannt. Den vier Angeklagten im Alter von 17 bis 20 Jahren wird grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Mehrere Einheimische hatten in der Silvesternacht kurz vor 0.30 Uhr auf einem Feld in St. Johann am Steinfelde, einer Katastralgemeinde von Ternitz, Kugelbomben gezündet. Ein 18-Jähriger dürfte sich bei der Explosion in unmittelbarer Nähe des Feuerwerkskörpers aufgehalten haben, er starb an Ort und Stelle. Ein Gleichaltriger wurde schwer verletzt vom Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Ein 17- und ein weiterer 18-Jähriger wurden mit Blessuren ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Ältere der beiden erlag wenige Tage nach dem Vorfall seinen Verletzungen.