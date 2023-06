Rabiate Erziehungsmethoden brachten Neunkirchner vor Gericht

Das Opfer, ein 15-Jähriges Mädchen, erzählte vor Gericht: „Er sagte: Wenn ich dich jemals mit einem Jungen sehe, werde ich dich auf der Stelle umbringen.“ Er habe die Hand erhoben und sie sei einen Schritt zurück gewichen, weshalb er sie nur am Arm traf. Die Rede ist vom Vater der jungen Frau, der sich als Angeklagter „teilweise schuldig“ bekannte. Laut Anklage hat er seine Tochter am 14. April bei einem Treffen vor der Wohnung seiner geschiedenen Frau geschlagen und ihr so gedroht. Beim nächsten Treffen am 5. Mai soll es nochmals zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, wo aber auch die beiden kleinen Brüder und die Mutter der jungen Frau anwesend waren. Hier soll er der 15-Jährigen eine Ohrfeige versetzt haben.

Der Mann erklärte, dass er die Tochter beim ersten Treffen nur am Arm gehalten habe. Die Buben hätten ihm erzählt, dass das Mädchen raucht und sich mit Burschen trifft. Er habe nur in Ruhe mit ihr reden wollen, sie habe sich aber geweigert, zu ihm ins Auto zu steigen. So sei es zum Streit gekommen, er habe sei aber nicht schlagen wollen und auch nicht bedroht. „Ich versuche, mich um sie zu kümmern!“

Beim zweiten Vorfall gab der Mann an, dass es zum Streit kam, während alle im Auto saßen. Die Tochter habe ihn beschimpft und ihm einen Schubser gegeben und „ich habe im Reflex zurückgeschubst“. Von einer Ohrfeige könne man nicht reden. Diese wurde allerdings auch vom Bruder des Mädchens bestätigt, der angab, dass der Vater zornig war, weil er und sein kleiner Bruder auch nicht mit ihm mitgehen wollten. „Er schlug meiner Schwester ins Gesicht.“

Der vorbestrafte Mann wurde zu neun Monaten Haft, davon sechs bedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.