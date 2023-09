Rauferei am Ternitzer Peterskirtag

Ein 44-Jähriger und der 27-jährige Freund der Tochter stehen derzeit wegen einer Rauferei vor Gericht. Laut Anklage haben Schläge und Tritte ein Opfer zu Sturz gebracht, wodurch es auf eine Glasscherbe stürzte und eine Schnittwunde erlitt, und ein Faustschlag ins Gesicht des anderen Opfers zu einer blutenden Wunde am linken Auge führte. Außerdem wird dem Älteren vorgeworfen, dass er mit einer falschen Schusswaffe die Opfer bedroht haben soll.

Der Jüngere gab zu, das erste Opfer mit einem Faustschlag verletzt zu haben, aber „nur, weil er mir dreimal gesagt hat, ich soll zuschlagen“. Der Ältere bekannte sich „nicht schuldig“ und gab an, dass sie sich in einen Streit zwischen den Opfern und einer Taxlerin eingemischt hätten, weil der sehr aggressiv verlief. Generell dürfte das Grundproblem gewesen sein, dass viele Besucher, nachdem es zu regnen begonnen hatte, gleichzeitig den Parkplatz verlassen wollten und so ein Chaos entstanden ist.

Das Taxi stand den Opfern im Wege, sie konnten nicht wegfahren. Beide Opfer gaben an, dass sie mit der Taxlerin diskutierten, als es zu der Auseinandersetzung mit dem Angeklagten gekommen sei. Beide sind sich sicher, dass der Erstangeklagte plötzlich eine Waffe in der Hand hatte und sie bedrohte. „Er erklärte, er ist ein Polizist in zivil. Als ich einen Ausweis forderte, konnte er keinen herzeigen. Mein Freund sprang ihn dann an“, so das erste Opfer, das zu der Zeit schon einen Faustschlag abbekommen hatte.

Beide gaben an, dass der Ältere der Angeklagten das zweite Opfer zweimal von hinten in die Seite schlug. Der widerrum behauptet, dass es nur Notwehr war, weil beide Opfer ihn niedergerissen hätten und dann auf ihm lagen. „Eine Waffe hatte ich nicht mit.“ Da die Verletzungen nach den beiden Schlägen nicht so recht zum Sturz in Glasscherben passen, das Opfer war acht Tage im Spital, wurde der Prozess vertagt, um einen Gutachter zu beauftragen.