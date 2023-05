Verwirrter schlug Vater mit Eisenstange auf den Kopf

Der Mann (42) - laut Anklagebehörde leidet er unter Schizophrenie und hatte an diesem Tag auch eine Psychose im Rahmen der Krankheit - soll im Jahr 2021 den Kontakt mit seiner Familie abgebrochen haben. Am 17. Jänner stand er dann plötzlich vor der Tür, als die Eltern und seine Schwester von einem Spaziergang zurückkamen. Die Staatsanwältin: „Er dürfte sich sofort aggressiv verhalten haben und soll gesagt haben, dass er jetzt alles zu Ende bringen werden. Danach nahm er die Eisenstange aus dem Rucksack und schlug dem Vater damit auf den Kopf.“ Der Vater erlitt eine Rissquetschwunde und eine Hirnblutung.

Der Mann zeigte sich vor Gericht sehr in sich gekehrt, gab aber an, dass ihm erst jetzt klar geworden sei, „was eine Hirnblutung ist und was ich dem Vater angetan habe“. Da von Seiten des psychiatrischen Gutachters davon ausgegangen wird, dass die Gefahr besteht, dass der 42-Jährige weitere Gewalttaten begehen könnte, wurde er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.