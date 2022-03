Bad Erlach/Pitten: Mann randalierte im Bus

Ein 30-jähriger Mann muss sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt derzeit vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, bei einer Polizeikontrolle am 30. Oktober beim Bahnhof Bad Erlach Beamte an der Amtshandlung gehindert und einen der Beamten dabei verletzt zu haben.

Die Verhandlung fand in Abwesenheit des 30-jährigen statt, der unentschuldigt nicht erschienen war.

Der Mann soll laut Staatsanwalt mit dem Zug von Pitten nach Wiener Neustadt unterwegs gewesen sein. Weil er in Bad Erlach in den Bus als Schienenersatzverkehrsmittel umsteigen musste und dabei sein Rad nicht mitnehmen durfte, gab es erst einmal Streit mit dem Busfahrer.

Der Buslenker vor Gericht: „Ich sagte ihm, dass die Mitnahme des Rades verboten sei und fragte ihn, weil er keine Maske trug, nach einer Maskenbefreiung.“ Beides kümmerte den Angeklagten nicht. Erst als die Polizei am Bahnhof Erlach ankam, soll der Mann aus dem Bus gestiegen sein. Beim anschließenden Gespräch weigerte sich der Mann, einen Ausweis herzuzeigen, und erklärte, dass ihm „das Rechtssystem am … vorbei geht“, so ein Polizist vor Gericht als Zeuge. Der Beamte weiter: „Er sagte, er geht jetzt, und ich sagte, wir müssten seine Identität feststellen. Er ließ sein Rad fallen und wollte weglaufen, ich griff nach seiner Jacke, er riss sich los, der Kollege lief ihm nach und ergriff ihn am Rucksack.“

Der Angeklagte habe sich im Laufen von dem Rucksack befreit und dabei kam der Kollege zu Sturz, der sich Abschürfungen an den Armen und Händen dabei zuzog. Später stellte sich der Mann bei der Polizei. In seinem Rucksack fanden die Beamten zwei Päckchen mit Cannabis, die „er als Heilmittel bezeichnete“, so der Polizist.

Der Angeklagte hat bei seiner Aussage bei der Polizei erklärt, dass er zuvor schon einmal mit dem Rad in den Bus steigen durfte. Als der Polizist nach ihm gegriffen habe, habe er die Hand abgeschüttelt, denn er sei sensibel. Da dem Mann auch ein Vorfall bei einer Demonstration in Ternitz angelastet wird, wurde der Prozess vertagt, um das gleich mit zu verhandeln.

