Bezirk Neunkirchen: Verwirrte Frau attackierte Ehemann

Der Staatsanwalt und der Verteidiger zeichneten gleich zu Beginn der Unterbringungsverhandlung ein mitfühlendes Bild der Angeklagten. Sie sei aufgrund körperlicher und psychischer Gebrechen, die sehr schnell schlimmer wurden, zutiefst verzweifelt gewesen, als sie morgens ihren Mann im Bad mit einem Küchenmesser angriff. Die Frau soll zuerst in seinen Rücken gestochen haben und ihm dann einen tieferen Schnitt an der Lippe und viele kleine Schnitt- und Stichverletzungen versetzt haben. Alle Wunden waren aber nur oberflächlich.

Das Opfer: „Wir fielen bei der Rauferei in die Badewanne, sie entwickelte ungewohnte Kräfte.“ Der Mann wehrte sich vehement und konnte die Frau mit einem abgerissenen Handtuchhalter auf Distanz halten. Sie habe ihn bei der Attacke als „Schwein“ beschimpft, warum, könne er nicht sagen. Er habe ihr das Messer aus der Hand schlagen können. Schlussendlich habe sich die Frau gefangen und ihren Sohn angerufen und um Hilfe gebeten.

Laut Staatsanwaltschaft war die 71-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig, weil sie aufgrund einer schweren Depression in einen psychotischen Zustand verfallen war. Die Frau selbst erklärte vor Gericht, dass ihr erst im Nachhinein klar geworden sei, was sie getan hatte. „Ich war so verzweifelt, weil mein Sehen und Hören immer schlechter wurde, eine Operation bevorstand und ich mich nicht mehr um alles kümmern konnte. Ich dachte, es ist besser, wenn wir beide aus dem Leben scheiden.“ Sie bereue aber zutiefst, was passiert sei. Die Geschworenen beschlossen eine Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

