Nach Überfällen in Aspang: Vier Jahre Haft für Räuber

Es waren wilde Szenen, die sich am 30. Jänner in Aspang Markt und Grimmenstein abgespielt hatten. Am Freitag stand der dafür verantwortliche 24-Jährige vor Gericht und sein Verteidiger Christian Hirsch gab gleich zu Beginn des Prozesses zu, dass es eine „lange Liste von Vergehen und Verbrechen“ sei, für die sein Mandant die Verantwortung übernehme. Der gab an, dass er schwer drogensüchtig gewesen sei und dies mit seinem Einkommen nicht mehr finanzieren konnte. „Meine Motivation für die Überfälle war einfach das Geld.“

Begonnen hatte alles, so die Staatsanwaltschaft, am 26. Jänner mit einem Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle in Pinggau (Steiermark), wo der Angeklagte E-Zigaretten im Wert von über 200 Euro erbeutete. Dabei habe er mit einem Luftdruckgewehr ein Fenster eingeschlagen. Mit genau diesem Gewehr wollte er dann am 30. Jänner eine Trafik in Aspang überfallen, welche allerdings schon geschlossen hatte. „Beim Weiterfahren sah ich, dass der Drogeriemarkt noch offen hatte.“ Also betrat er die „Bipa“-Filiale mit der Waffe.

Sie zielten mit den Waffen auf mich. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich geriet in Panik. Der Angeklagte schildert die Verfolgsjagd mit der Polizei

Die Mitarbeiterin, die an der Kasse stand, schilderte vor Gericht den weiteren Ablauf: „Er hatte eine Decke und eine Jacke um die Hand gewickelt. Er sagte ,Das ist ein Überfall' und zeigte mit der Waffe auf mich.“ Vor Aufregung hätte sie zuerst den Code für die Kassa gar nicht eingeben können, was schließlich aber doch gelang.

Die Frau packte insgesamt 1.226 Euro in ein Sackerl. „Er sagte zu mir, dass ich innerhalb der nächsten 20 Minuten nicht die Polizei rufen dürfe. Er habe vor dem Geschäft Kameras versteckt und er wisse, wo ich wohne. Und er wird kommen, um mich umzubringen“, so die Worte der Zeugin. Seitdem leide sie unter posttraumatischen Belastungsstörungen, so die Frau.

Der Angeklagte schilderte den weiteren Ablauf. Ursprünglich habe er nach Wien weiterfahren wollen, ehe er den noch offenen Supermarkt (dabei handelt es sich um die „Billa“-Filiale in Aspang, Anm.) bemerkte. Dort verübte er den nächsten Überfall - er erbeutete 1.125 Euro, allerdings, ohne Drohungen auszusprechen. Beim Einsteigen ins Auto habe er bemerkt, dass der Tank leer sei - und bei einer Tankstelle im Bereich Königsberg habe ihn die Polizei erwischt. „Sie zielten mit den Waffen auf mich, so etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich geriet in Panik“, so der Mann.

Zusätzliche Anklage: Räuber wehrte sich bei Festnahme

Laut Staatsanwaltschaft passierte der junge Mann dann auf der Flucht so knapp einen Polizisten, dass er diesem über den Fuß fuhr. Er setzte seine Fahrt nach Grimmenstein fort, wo ihn die Polizei auf einem Betriebsgrundstück stellen wollte. Wieder fuhr der Angeklagte zweimal auf Polizisten zu, die ihn aber trotz Schussabgabe nicht stoppen konnten.

Die Verfolgungsjagd endete beim Bahnhof Edlitz-Grimmenstein. Der Angeklagte: „Ich war in Panik. Ich fuhr dort auf den ÖBB-Parkplatz. Da führt aber nur eine Sackgasse hinein.“ Als er diese wieder zurück fuhr, rammte ihn eine Zivilstreife und zwang ihn so zum Anhalten. Dabei wurden die beiden Beamten im Wagen verletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden von über 22.000 Euro. Dass sich der Mann dann noch bei der Festnahme gewehrt haben soll, brachte ihm eine Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ein.

Der Angeklagte wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Nicht rechtskräftig.

