Vor „Alma“-Premiere am Semmering: Rechtsstreit sorgt für Aufregung

Man ist geneigt zu sagen: „Nicht schon wieder!“ Bereits 2016 stand Paulus Manker nach „Alma“-Aufführungen in Wiener Neustadt wegen Streitigkeiten mit dem Besitzer der sogenannten Serbenhalle vor Gericht. Nun verlagerte sich der Streit auf den Semmering. Dort findet am 23. Juni die Premiere von „Alma“ im Südbahnhotel statt. Das Verhältnis zwischen Regisseur Paulus Manker und Südbahnhotel-Eigentümer Christian Zeller sowie der „Südbahnhotel Kultur GmbH“ – diese wird von Ingrid Skovhus und Stefan Wollmann geleitet – ist allerdings alles andere als gut.

Denn zwischen den Proben im ehrwürdigen Südbahnhotel gehen die Wogen rund um den vereinbarten Vertrag immer wieder hoch. Paulus Manker klagte deshalb im April auf Einhaltung des Vertrages. Die Verhandlung wurde allerdings auf September verschoben, bis dahin sollen alle „Alma“-Aufführungen über die Bühne gegangen sein. Beide Parteien betonen, dass das Stück sowie das Publikum oberste Priorität hätten. Und auch eine künftige Zusammenarbeit werde, trotz aller Ungereimtheiten, nicht ausgeschlossen.

Doch was steckt hinter dem Streit? Für beide Parteien stehe viel Geld am Spiel, weshalb man sich bereits im Dezember 2022 vor Gericht darauf einigte, dass die „Südbahn Kultur GmbH“ nach Deckung der Produktionskosten zu zwei Drittel an dem Gewinn sowie den Förderungen des Landes in der Höhe von 60.000 Euro mitpartizipieren soll. In den Augen Mankers ein „Knebelvertrag“, bei dem seine Firma nach beiden Produktionen ohne viel Gewinn aussteigen werde.

Das Hotel ist für uns wie gemacht, es zu bespielen war mein Traum! Paulus Manker - noch vor dem Rechtsstreit - über das Südbahnhotel.

Die „Südbahnhotel Kultur GmbH“ spielte den Ball zurück und beschuldigte Manker – wie unter anderem aus dem „Kurier“ zu entnehmen war –, dass Einnahmen aus Kartenverkäufen nicht auf das entsprechende Konto gebucht wurden. Zudem seien Abrechnungen unvollständig beziehungsweise würden diese generell fehlen.

Diese Vorwürfe bestreitet Manker. Gegenüber dem ORF Niederösterreich sprach er von „Lügen und Ausreden“. Die Situation am Semmering sei laut ihm „die Hölle“. Unstimmigkeiten bezüglich Abrechnungen dementierte er. Vielmehr würde die „Südbahnhotel Kultur GmbH“ Karten „schwarz“ verkaufen, wie Manker sagt. Auch angebliche, von ihm verursachte Sachschäden standen im Raum. Hier verwies der „Alma“-Regisseur auf das Alter des Gebäudes.

Dabei war es für Manker ein langersehnter Wunsch, das Polydrama von Joshua Sobol über Alma Mahler-Werfel im Südbahnhotel zur Aufführung zu bringen. 2007 gastierte die Produktion im Kurhaus am Semmering. Aber die wirklich richtige Location ist für den Impresario das mondäne Südbahnhotel, wo die Femme fatale, die auch Walter Gropius, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka den Verstand raubte, mehrfach zu Besuch war. „Das Hotel ist für uns wie gemacht, es zu bespielen war mein Traum!“, so Manker.

Seitens der Verantwortlichen des Südbahnhotels gab es keine Stellungnahme.