Heiter verspricht der Freitagabend zu werden: Dann nämlich tritt Kabarettist und TV-Star Gerold Rudle mit seinem Kabarett "Captain Rudle" im Rathaussaal Grimmenstein auf. Los geht es um 19 Uhr, die Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich. Für das leibliche Wohl sorgt der Elternverein der Volksschule Grimmenstein.

Rudle, 1963 in Wien geboren, arbeitete anfangs als freier Mitarbeiter beim ORF, ehe er 1987 seine Ausbildung am Wiener Volkstheater beendete. Zwischen 1993 und 2004 spielte er oftmals gemeinsam mit Kabarettkollegen Herbert Steinböck, ehe er auch in einigen TV-Serien wie "MA2412" oder "Trautmann" mitwirkte. Rudle ist mit seiner Bühnenpartnerin Monica Weinzettl verheiratet.

Karten zum Vorverkaufspreis von 20 Euro sind am Gemeindeamt und in der Raiffeisenbank Grimmenstein erhältlich. Preis an der Abendkasse: 22 Uhr. Saaleinlass: 18 Uhr.