Sturm verwüstete Stadtpark in Neunkirchen .

Kurz aber mit heftigsten Auswirkungen: So könnte man jenen Sturm bezeichnen, der am Donnerstagabend über den Bezirk Neunkirchen zog. Vor allem die Bezirkshauptstadt wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Stadtpark richtiggehend verwüstet, zahlreiche Bäume wurden entwurzelt. Er musste sogar gesperrt werden.