Blumen, Deko-Artikel und Naturkosmetik finden sich ab jetzt in einem neuen Geschäft in Neunkirchen.

Am „Shopping POINT“ am Spitz eröffneten Angelika Markus und Carmen Schlögel ihr gemeinsames Geschäft. Markus kümmert sich mit ihrem „Blütenwerk“ um den floralen Aspekt des Unternehmens. „Mein Beruf ist allgemein für mich genau das Richtige, egal ob Trauerfeiern oder Hochzeiten − ich gehe in allem total auf“, erzählt sie der NÖN Neunkirchen.

Carmen Schlögel kümmert sich hingegen um das körperliche Wohlbefinden der Kunden. Mit ihren eigens produzierten Naturkosmetikprodukten möchte sie rein pflanzliche und natürliche Artikel anbieten. Aktuell fertigt sie diese alleine in ihrem privaten Heim. Zu den ersten Testern zählen dadurch ihre Familie und engen Freunde, die Schlögel unterstützen. Aktuell bietet sie beispielsweise verschiedene Seifen, Badepralinen und feste Shampoos an.

Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr.