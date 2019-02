Barbara Krenn eröffnete mit ihren Künstler-Kollegen aus der Region ein kleines Geschäft in Gloggnitz. Das Interesse an dem besonderen Konzept und dem vielfältigen Angebot ist groß.

Wie viel Liebe in dem Geschäft von Barbara Krenn steckt, das sieht man allein schon am Namen des Ladens „Mit Liebe gemacht“. Diesen eröffnete sie vergangenen Freitag im Beisein vieler Freunde und vor allem neuen Kunden.

Die Payerbacherin arbeitet in dem Geschäft aber nicht alleine. Viele weitere Künstler aus dem Bezirk haben Regale bei ihr gemietet und stellen dort ihre handgemachte und einzigartige Kunst aus.

Von Honig über Kräutermischungen bis hin zu Schmuck, Taschen, Erinnerungsstücken und Holzarbeiten ist in dem Laden an der Hauptstraße 2 in Gloggnitz nahezu alles zu finden. „Wir bieten auch Schneiderarbeiten an“, vervollständigt Krenn das Angebot.