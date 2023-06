Geschäftseröffnung Ternitzer Innenstadt wird um eine Fotografin reicher

Vanessa Bambas eröffnet am 9. Juni ihr erstes Fotostudio am Ternitzer Theodor Körner-Platz. Foto: Tanja Barta

S chon in ihrer Kindheit wusste Vanessa Bambas, dass sie Fotografin werden möchte. Am 9. Juni eröffnet die Ternitzerin ihr erstes Fotostudio in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Ambiente“ am Theodor Körner-Platz.

Die letzten Meter Boden werden verlegt, Regale montiert, Bürokratie erledigt - die Arbeiten für die Geschäftseröffnung von „Foto Bambas“ laufen ganz zur Freude von Inhaberin Vanessa Bambas auf Hochtouren. Im Vorjahr machte sich die Ternitzerin selbstständig, knapp ein Jahr danach eröffnet sie am 9. Juni ihr erstes Fotostudio. „Ich habe schon als Kind ganz oft meinem Papa die Kamera gestohlen“, muss Bambas schmunzeln, wenn man sie fragt, ob sie schon immer als Fotografin arbeiten wollte. Nach ihrer Matura machte sie die Ausbildung zur Berufsfotografin, unter anderem im Studio des Neunkirchners Gustav Morgenbesser. Dass sie selbstständig werden möchte, wusste sie seit Beginn ihrer Ausbildung. „Das war von Anfang an klar“, so Bambas. Was sie besonders an ihrer Arbeit liebt? „Es gefällt mir, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten kann. Besonders schön ist es, wenn bei Hochzeiten alle herzlich lachen. Aber auch Shootings mit Familien sind sehr schön“, leuchten die Augen der Fotografin. In ihrem Studio, aber auch außerhalb, bietet Bambas Shootings aller Art an. „Auch Passbilder können bei mir gemacht werden“, weist sie auf eine breite Produktpalette hin. Wer Vanessa Bambas' Arbeit verfolgen möchte, kann das über ihre „Foto Bambas“-Seiten auf Instagram oder Facebook machen. Kontakt: 0660/6022933.