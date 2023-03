Ternitzer können ab jetzt wie auf Wolken gehen

Wer in der Region auf der Suche nach Barfußschuhen für Kinder ist, hat mit der Ternitzerin Anita Aquino Garcia künftig eine Ansprechpartnerin. „Meine Kinder tragen Barfußschuhe. Wir haben sie immer online bestellt, was mit Versandkosten verbunden war. Wenn die Schuhe dann nicht passten, musste ich sie zurückschicken. So haben wir Geld ausgegeben, hatten aber letztendlich keine Schuhe“, erklärt die Neo-Selbstständige ihr persönliches Dilemma. Dieses gab schließlich den Anstoß zur Gründung ihres Unternehmens „MIMO feet“.

In ihrem Verkaufsraum in der Talwiesengasse 5 führt sie künftig verschiedenste Marken. Wer Interesse an einem Barfußschuh hat, kann einen Termin vereinbaren. „Dann messe ich beide Füße der Kinder aus, denn nicht jeder Fuß ist gleich und passt in jeden Schuh“, erklärt sie. Momentan seien bei ihr Größen zwischen 18 bis 35 erhältlich. „Wenn ich das Passende nicht lagernd habe, werde ich es bestellen“, will Aquino-Garcia auf die Kundenwünsche eingehen. Auf Anfrage gibt es bei ihr auch Barfußschuhe für Erwachsene.

Geöffnet hat die Ternitzerin ihren Verkaufsraum, in dem es neben Schuhen auch Hauben und Schals zu erwerben gibt, am Dienstag von 8.30 bis 11.30 Uhr, Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 14 Uhr. Termine an anderen Tagen können telefonisch unter 0650/5558 303 vereinbart werden.

