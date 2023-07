Zurück zu den Wurzeln: Buchhandlung Reithmeyer wechselt den Standort

Die neuen Betreiber Thomas Scherz und Katrin Scherz-Kogelbauer, die vor eineinhalb Jahren die Buchhandlung übernommen haben, übersiedeln wieder zurück an den ursprünglichen Standort am Hauptplatz 5, wo die Buchhandlung seit 1865 ihren Platz hatte. „Die Rückkehr der Buchhandlung an den alten Standort am Hauptplatz 5 markiert eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die langjährige Tradition fortzusetzen und gleichzeitig neuen Schwung zu erhalten. Dieser Ort lässt die Liebe zum gedruckten Wort in jeder Ecke spüren“, so Geschäftsführer Thomas Scherz. Er kennt diesen Ort seit seiner Kindheit und verbindet damit zahlreiche schöne Erinnerungen.

Sortiment wird mit Geschenkartikel erweitert

Die Geschäftsführer hoffen, dass der Umbau des Geschäftslokales bis Ende des Jahres fertiggestellt ist. Die Portale werden modernisiert und ein behindertengerechter Zugang geschaffen. Auf die Frage, warum man übersiedle, erklärt Scherz, dass das bestehende Geschäftslokal zu viele große Glasflächen habe. Das neue und größere Geschäftslokal verfüge dagegen über höhere Räume, habe eine bessere Raumaufteilung verbunden mit größeren Wandregalflächen. Mit einer warmen Holzoptik, gemütlichen Sitzmöglichkeiten und einigen anderen überraschenden Details soll das Einkaufserlebnis zu einem angenehmen Aufenthalt werden. „Das Geschäft erhält wieder eine einladende Wohnzimmeratmosphäre, die viele Kunden vermisst haben.“

Auch das Sortiment wird erweitert. Ab Jänner 2024 werden neben den Büchern edle Papierwaren, Schultaschen, Schulrucksäcke und hochwertige Geschenkartikel wie Füllfedern, Taufkerzen und Hochzeitsaccessoires angeboten.