Zwei Gründe waren ausschlaggebend, dass Reingard Vorisek, seit zwölf Jahren Grünbacherin, den Schritt in die Selbstständigkeit wagte: Einerseits hatte die Änderungsschneiderei im Ort die Pforten geschlossen, andererseits war die gelernte Damenschneiderin auf Jobsuche: „Die Nachfrage aus der Bevölkerung war vorhanden, weshalb ich mich dazu entschlossen habe“, so Vorisek.

In der Vorwoche eröffnete Vorisek, die zuletzt als Trainerin für langzeitarbeitslose Frauen sowie psychisch kranke Menschen tätig war, ihre Änderungsschneiderei am Hauptplatz. Außerdem bietet sie einen Bügelservice sowie eine Putzereiannahmestelle an. Die Geschäftsräumlichkeiten befinden sich direkt neben der neuen „Billa“-Filiale, im Herzen Grünbachs.

Lobende Worte für Voriseks Engagement kamen von SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender: „Mit so einem tollen Start kann es nur ein Erfolg werden!“