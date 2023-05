Neunkirchen hat wieder ein Spielzeuggeschäft

Es gibt sie noch, die mutigen Unternehmer mit Visionen: Einer von ihnen ist Bernd Konecny, der ab Freitag ein großes Spielzeuggeschäft in der Neunkirchner Innenstadt eröffnet. Für sein Geschäftslokal hat er sich mit den Räumlichkeiten des ehemaligen Modehauses Leskovar an der Ecke Herrengasse/Triesterstraße eine bekannte Adresse mit einer Verkaufsfläche von 192 Quadratmetern ausgesucht.

„Ich bin eigentlich gar nicht aus der Branche, sondern habe Industriekaufmann gelernt und zuletzt eine Werbeagentur betrieben, die ich nun langsam auslaufen lassen möchte“, erzählt der Unternehmer über seinen beruflichen Werdegang. In der Corona-Zeit habe er sein Faible für Spielzeug aber wieder neu entdeckt: „Da habe ich gesehen, dass sich auch viele Erwachsene etwa mit technischem Spielzeug beschäftigen, und den Entschluss gefasst, in diese Richtung etwas zu machen.“

Für Unternehmer ein idealer Standort

Der Standort habe sich bei der Suche, sowohl was Lage, als auch Geschäftsgröße betrifft, als ideal herausgestellt und man sei bei den Mietpreisen auch noch bei Weitem unter dem Niveau von jenen in Wiener Neustadt.

Anbieten will Konecny eine breite Palette an Spielwaren: von Klassikern wie Lego, Duplo, Matador oder Fischer-Technik über Brettspiele, Fahrzeuge bis hin zu konstruktiverem Spielzeug aus der Technikschiene für Erwachsene. An den Start geht er realistisch und zu Beginn ohne hohe Erwartungen: „Ich bin mir bewusst, dass der Anfang schwer werden wird und es viel Zeit braucht, bis alles ins Laufen kommt. Gleichzeitig bin ich aber überzeugt davon, dass mir das gelingen kann.“ Vom einzigen Mitbewerb, der „Müller“-Filiale gegenüber des „Panoramaparks“, fürchtet er sich nicht: „Der Abstand ist doch recht groß und ich setze auf ein Stammpublikum, das ich mit der Zeit bekommen werde.“ Jedenfalls können die ersten interessierten Kunden bereits seit Freitag stöbern.

Übrigens: Das letzte Spielzeuggeschäft in der Stadt - es wurde von Josef Wallinger in der Fabriksgasse betrieben - schloss 2017 seine Pforten.

