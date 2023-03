Haßbach ab Sommer ohne Gasthaus und Fleischerei

In der Familie finde sich kein Nachfolger, die Pension steht kurz bevor. Es ist ein Dilemma, mit dem viele Familienbetriebe konfrontiert sind. So auch das Gasthaus Maier sowie die dazugehörige Fleischerei. Mit 1. Juli darf Peter Maier in Pension gehen. „Als ich den Brief bekommen habe, habe ich extra nochmal nachgefragt, ob das Datum wirklich stimmt“, muss der Unternehmer schmunzeln.

Die Geschichte des Betriebs begann bereits in den 1920er Jahren, wie Maier erzählt. Damals gab es neben dem Gasthaus noch einen Stechviehhandel. Nach dem Tod seines Großvaters - er verstarb an einer Kriegsverletzung - führte Maiers Großmutter die Betriebe fort. Später wurden sogar Gästezimmer installiert. „Mein Vater baute damals noch Duschen direkt ins Zimmer. Für eigene WCs hat der Platz dann aber nicht mehr gereicht“, erinnert sich Maier zurück. Doch bald waren die Gästezimmer nicht mehr zeitgemäß und so sei die touristische Aktivität auch in Haßbach immer weniger geworden.

„Ein typischer Kirchenwirt“

Mit den Jahren habe sich das Gasthaus zu einem „typischen Kirchenwirt“ entwickelt. „Die Leute sind mit ihren Kindern nach der Kirche zu uns gekommen. Für die Kleinen gab es dann meist einen Klassiker, nämlich Würstel“, schwelgt der 60-Jährige in Erinnerungen. Doch auch das habe sich aufgehört. „Die Kinder gehen heute kaum noch in die Kirche und danach gehen die Wenigsten ins Wirtshaus“, bedauert er diese Entwicklung.

Aus einem Stechviehhandel wurde die Fleischerei Maier. Auch sie wird mit 1. Juli geschlossen. Foto: Tanja Barta

Im Gebäude selbst wird Maier nicht bleiben, „das ist viel zu groß für mich alleine“. Der Unternehmer entschied sich deshalb, den gesamten Komplex - Gasthaus und Fleischerei - zu verkaufen. Interessenten würde es zwar schon geben, konkrete Pläne aber noch nicht. „Wir werden sehen, was die Zeit bringt“, meint er.

Der Abschied, auch wenn die Freude auf die Pension groß ist, werde Maier dennoch schwerfallen: „Natürlich ist auch Wehmut dabei. Aber die größte Frage für mich ist dann: Wo kaufe ich meine Wurst?“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.