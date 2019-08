Der 29-Jährige, der im vergangenen März seine Großmutter in Grafenbach getötet haben soll (die NÖN berichtete ausführlich), steht noch vor Weihnachten am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Mordes vor einem Geschworenensenat. Die Verhandlungstage finden am 10. und 17. Dezember statt.

Dem Mann droht lebenslange Haft und die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Er bestreitet vehement alle Vorwürfe und wird dabei von Strafverteidiger Wolfgang Blaschitz unterstützt.

Archiv Rechtsanwalt Wolfgang Blaschitz sieht gute Chancen für seinen Mandanten. Foto: Archiv

In der Nacht auf den 24. März wurde der damals 28-jährige Verdächtige im Bezirk Baden festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Er hat die Vorwürfe bisher bestritten, wird aber auch durch DNA-Spuren belastet.

Der jetzt 29-Jährige leidet laut Gutachten an einer Persönlichkeitsstörung und befindet sich in Substitution. Ebenfalls diagnostiziert wurde eine paranoide Schizophrenie. Laut Expertise des Gerichtspsychiaters Manfred Walzl ist er dennoch zurechnungsfähig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bestehe sogar die Gefahr weiterer Taten bis hin zu Tötungsdelikten. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb die Einweisung des Mannes in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

„Ich werde im Prozess Professor Walzls Gutachten und ihn selbst nach Paragraf 126 StPO ablehnen, ich bezweifle seine Aussagen“, sieht Anwalt Blaschitz gute Chancen für seinen Mandanten.