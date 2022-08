Werbung

Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich geständig. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Dem ungarischen Staatsbürger werden ein von einem Zeugen beobachteter Einbruch in ein Geschäft und ein weiterer in ein Vereinshaus in Seebenstein angelastet. Festgenommen wurde der Mann an der Uferböschung der Pitten. Er hatte laut Polizei einen geringen Bargeldbetrag erbeutet.

