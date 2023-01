Neue Zahnärztin in Gloggnitz eröffnet Praxis

Über eine neue Zahnarztpraxis freut sich die Stadtgemeinde. Seit wenigen Tagen ist die Ordination von Elisabeth Ingerle in der Wienerstraße 8a geöffnet, letzten Samstag lud sie zu einem Tag der offenen Tür.

Die gebürtige Wienerin, Jahrgang 1992, schloss 2019 ihr Zahnarztstudium ab und entschloss sich nun für den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich bin durch Niederösterreich gefahren und wusste sofort, da will ich hin“, erklärt Elisabeth Ingerle. Durch den Pensionsantritt von Zahnarzt Michael Paur war auch eine Kassenstelle ausgeschrieben. Mit Julia Klingl-müller, Eigentümerin und Geschäftsführerin des ZIWA-Parks, war man sich rasch einig und so wurde in den vergangenen Wochen und Monaten das Objekt zu einer barrierefreien Praxis. „Unser Leistungsangebot umfasst Vorsorge, alle gängigen konservierenden Behandlungen sowie auch technische Versorgung und Prothesen“, so die Medizinerin, die in Zusammenarbeit mit Kollegen auch chirurgische Leistungen anbietet – ebenso wie Mundhygiene. Zusätzlich macht Ingerle auch die Ausbildung zur Hypnosezahnärztin. „Somit sind Angstpatienten ebenfalls willkommen“, so Ingerle.

Die Ordination hat von Montag bis Donnerstag geöffnet, 02662/42188. Verträge bestehen mit allen Kassen.

