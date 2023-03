Gesundheitsversorgung Gemeinde Grafenbach bekommt eigene Allgemeinmedizinerin

Lesezeit: 2 Min Tanja Barta

SPÖ-Bürgermeisterin Sylvia Kögler mit der praktischen Ärztin Manuela Geiger. Foto: Gemeinde

D as Warten hat ein Ende. Mit Manuela Geiger wird die offene Kassenarztstelle in Grafenbach-St. Valentin besetzt. Ab September will die praktische Ärztin ihre Pforten in der Augrieglgasse 14a öffnen.