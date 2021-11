Alles unter einem Dach in Kirchberg am Wechsel

Allgemeinmedizin, Fachmedizin, Therapie: Mit diesen drei Schwerpunkten hat zu Monatsbeginn das neue Gesundheitszentrum in Kirchberg am Wechsel den Betrieb aufgenommen. Neben Hausarzt Alois Rieck finden aktuell fünf Wahlärzte sowie sieben Anbieter verschiedener Therapieformen in dem Neubau im ehemaligen Pilippgarten ein Zuhause. Die ersten Wochen seien bereits vielversprechend verlaufen, erläutern Arzt Alois Rieck und Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP) beim NÖN-Rundgang.

Insgesamt mussten für das Großprojekt drei Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden – während sich im Erdgeschoß die Praxis für Allgemeinmedizin von Alois und Elke Rieck befindet, teilen sich Fachmedizin und Therapieangebote den ersten Stock. „Das Obergeschoß erstreckt sich über 400 Quadratmeter“, kennt Rieck die Details. Am Angebot selbst könne es natürlich nach wie vor zu Änderungen kommen.

Chance auf „PVE“ nach wie vor gegeben

Einen Schönheitsfehler hat das neue Zentrum aber: Von den 600 Quadratmetern im Erdgeschoß werden aktuell nur 360 genützt – der Rest wäre für weitere Ärzte reserviert gewesen. Denn der ursprüngliche Plan der Gemeindeführung war es, das Haus als Primärversorgungszentrum zu betreiben. Im entscheidenden Moment gab es dafür aber zu wenig Interesse anderer Hausärzte.

Trotzdem ist ein „PVE“ weiterhin das erklärte Ziel, meint Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP): „Das Haus wäre dafür konzipiert.“ Allgemeinmediziner Rieck bemerkt jedenfalls steigendes Interesse: „Mindestens drei Ärzte bräuchten wir dafür und einige sind schon recht neugierig.“ Konkret sollte die Primärversorgungseinheit dann montags bis freitags zwischen 7 und 19 geöffnet sein, so Rieck: „Wobei das durchaus verhandelbar ist.“

Noch nicht abgeschlossen ist – neben kleinerer Arbeiten im Inneren – die Gestaltung des Platzes vor dem Gesundheitszentrum. „Wir überlegen noch, wie das aussehen soll, klar ist jedenfalls schon, dass der Platz autofrei sein wird“, verrät Fuchs. Und auch für Parkraum ist gesorgt: Vor dem Haus wurden zehn Stellplätze errichtet, hinter dem Amtshaus stehen 36 zur Verfügung.