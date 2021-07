,,Dieser Einsatz war wirklich nicht ohne und sehr gefährlich. Zum Glück wurden die beiden Beamten nur leicht verletzt, aber das hätte auch weitaus schlimmer ausgehen können", erinnert sich Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller an das Geschehen.

Bereits bei der Alarmierung war bekannt, dass bei dem Einsatz höchste Vorsicht geboten ist, zumal gegen den Mann bereits zwei Betretungsverbote in der Vergangenheit ausgesprochen worden waren. Als ihm im Gespräch mit den Beamten klar wurde, dass diese häusliche Auseinandersetzung mit einem dritten Verbot dieser Art enden würde, griff er plötzlich zu einem Brotmesser, um sich so seiner Festnahme entziehen zu können.

Auch die geforderte Verstärkung führte nicht zum erwünschten Ergebnis: ,,Im Gegenteil, er legte das Brotmesser weg, griff in eine Lade und zückte plötzlich ein Küchenmesser", so Neumüller. Nur durch gutes Zureden und psychologische Kniffe konnte eine komplette Eskalation vermieden werden. Bei der Festnahme allerdings wurde der Rumäne wieder rabiat und attackierte die Beamten. ,,Sogar in der Zelle hat er noch gewütet und dort Dinge beschädigt", so Neumüller.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde über den 32-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt.