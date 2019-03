70-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Polizei vermutet Fremdverschulden.

Wie die Polizei am Samstagnachmittag gegenüber NÖN.at bestätigte, wurde in einem Wohnhaus in Grafenbach-St. Valentin die Leiche einer 70-jährigen Frau gefunden. Wie Chefinspektor Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizeidirektion NÖ erklärte, könnte es sich dabei um ein Gewaltverbrechen handeln. Bestätigt ist dies bis dato allerdings noch nicht.

Bürgermeisterin Sylvia Kögler (SPÖ), die die Frau flüchtig kannte, zeigt sich in einer ersten Stellungnahme erschüttert: „Ein sehr tragisches Ereignis.“ Sie hofft, dass die Polizei den Fall rasch lösen kann.