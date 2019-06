Es ist wieder „Bonbon-Zeit“ in der Stahlstadt. Im Zeitraum von 31. Mai bis 15. Juni können sogar doppelt so viele Bonbon-Sticker gesammelt werden.

So funktioniert es: Im oben genannten Zeitraum in den teilnehmenden Bonbon-Betrieben (siehe unten) einkaufen und pro zehn Euro gibt es einen Aufkleber. Die Rechnungen gut aufbewahren und beim Bonbon-Stand am Ternitzer Stadtplatz (7., 8., 14. und 15. Juni) gleich nochmals so viele Sticker abholen. Wer am Ende die meisten Bonbon-Sticker gesammelt hat, der bekommt vom Stadtmarketing einen großen Geschenkskorb mit vielen Schmankerln aus der Region.