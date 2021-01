Fast hätte man glauben können, Moderator Hans Konopiski und die Mitwirkenden der Schlussverlosung würden leibhaftig auf dem Aspanger Hauptplatz stehen. Doch tatsächlich versammelten sich eine kleine Runde aus dem Vereinsvorstand von „pro Aspang“, Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) sowie Notarin Verena Miklos am Freitagabend im Tonstudio Dientl in der Aspanger Bahnstraße. Mithilfe eines „Green Screens“ wurde den Zuschauern, die via Youtube oder Facebook mitfiebern konnten, ein wenig Hauptplatz-Feeling vermittelt.

Auf die besonderen Umstände ging vor Beginn der 26. Schlussverlosung auch die Ortschefin ein. Sie zeigte sich froh darüber, dass Gewinnspiel und Verlosung trotz Pandemie in Szene gehen konnten und dankte Tontechniker Martin Dientl und dem Verein „pro Aspang“, speziell aber all jenen, die in den vergangenen Wochen in Aspang eingekauft hatten. „Sie machen das Gewinnspiel erst möglich“, so Faustmann. Ins selbe Horn stieß „pro Aspang“-Obmann Johann Sperhansl. Er lobte den Zusammenhalt im Ort und in der Region, der Zuspruch für die Aktion sei auch heuer wieder „sensationell“ gewesen, so Sperhansl.

Moderiert wurde der – etwas andere – Abend in gewohnter Weise von Hans Konopiski, der Hauptpreis ging an Robert Riegler aus Aspang. Den zweiten Preis, Gutscheine im Wert von 2.000 Euro, sicherte sich Kerstin Grabner aus Zöbern. Alle Preise – an der Zahl waren es 53 – sollen in den kommenden Tagen und Wochen zugestellt werden.

Für die nötige Sicherheit in Pandemie-Zeiten sorgte Rot Kreuz-Bezirksstellenleiter Gregor List: Im Vorfeld des Livestreams wurden alle im Tonstudio anwesenden Personen (negativ) auf Corona getestet.

Die Verlosung kann auch im Nachhinein angesehen werden: