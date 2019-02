Die Gfiederstraße ist für die Stadtgemeinde ein wichtiger Straßenzug. Sie führt nicht nur vom Stadtkern in den Ortsteil St. Johann. Auch das Kinderhaus sowie eine Allgemeinmedizinerin befinden sich direkt in der Gfiederstraße. Für viele Verkehrsteilnehmer dennoch nicht Grund genug vom Gas runterzusteigen, sondern, aufgrund der Geraden, eher noch mehr aufs Gas zu steigen.

Einer, der schon mehrmals auf genau dieses Problem aufmerksam gemacht hat, ist Walter Hes. Er betreibt direkt an der Gfiederstraße seinen Betrieb und lebt auch dort. „Wenn meine Frau und ich bei uns zuhause das Fenster offen haben, dann kann man ganz genau hören, dass die da sicher keinen 50er fahren. Egal, ob das Mopeds oder Pkws sind“, erzählt der Unternehmer. Da in der Straße doch immer viel los ist, Kinderhaus und Ärztin befinden sich ebenfalls hier, muss für Hes eine Lösung her. „Da kann mir keiner erzählen, dass er ein kleines Kind sieht, wenn es zwischen den Autos durchläuft“, erzählt er der NÖN Neunkirchen im persönlichen Gespräch. Ein weiteres Problem stellt auch die Parkplatzsituation dar. „Wenn viele Leute bei der Ärztin sind, dann kommt es teilweise zu wirklich kritischen Situationen“, ist die Parkplatznot laut Hes immer wieder groß.

„Da kann mir keiner erzählen, dass er ein kleines Kind sieht, wenn es zwischen den Autos durchläuft!“Walter Hes, Unternehmer.

Sein Vorschlag, um die Verkehrslage in der Gfiederstraße etwas zu entlasten, wäre eine Einbahn-Regelung von Kreuzung Blumengasse/Gfiederstraße bis Kreuzung Kehrbachgasse/Gfiederstraße. In diesem Bereich soll es dann auch eine 30er-Zone geben. „Außerdem könnte man dann auch auf der einen Seite der Gfiederstraße das Halte- und Parkverbot auflösen und somit wären dann auch mehr Parkplätze verfügbar“, meint Hes. ÖVP-Stadtrat Karl Plözelbauer begrüßt diesen Vorschlag: „Wir unterstützen alle Maßnahmen, die zur Verkehrsberuhigung dienen!“

SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak ist von der Idee einer Einbahn nicht wirklich begeistert: „Die Gfiederstraße ist eine Hauptverkehrsader von oder nach St. Johann. Eine Einbahnregelung hätte den Nachteil, dass sich der Verkehr ins Siedlungsgebiet verlagert. Wir sind im ständigen Kontakt mit der Polizei, die für die Geschwindigkeitsüberwachung zuständig ist.“