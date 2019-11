Die Ghegahalle in Payerbach wurde zum Treffpunkt von Höheren Schulen sowie Firmen aus der Region. Eingeladen hatten dazu die Neuen Mittelschulen Payerbach und Reichenau.

Abend der Berufe in Payerbach .

Was tun nach einer Neuen Mittelschule oder der Unterstufe im Gymnasium? Beim "Abend der Berufe" in Payerbach hatten Jugendliche und deren Eltern eine große Auswahl an möglichen Berufen, Lehren oder auch höheren Schulen.

Zum bereits zweiten Mal haben die Neuen Mittelschulen Reichenau und Payerbach zu diesem besonderen Abend geladen. Organisiert wurde dieser von den beiden Pädagoginnen Martina Ofner und Maria Mandl. Hintergrund der Aktion ist es, den Schülern zu zeigen, welche Möglichkeiten ihnen nach der Schulzeit offen stehen.

Aber auch die Firmen, Schulen und Organisationen haben die Chance genützt, um sich vorzustellen. So war beispielsweise neben der HAK Neunkirchen, dem BORG Ternitz und Wiener Neustadt auch die Wirtschaftskammer vor Ort.

Über den Verlauf der Veranstaltung zeigten sich die Organisatorinnen: "Das Angebot wurde wirklich gut aufgenommen!", freut sich Ofner. Somit steht einer Wiederholung im nächsten Jahr nichts mehr im Wege.