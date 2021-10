Schnelles Netz für den Bezirk Neunkirchen

Schnellem Internet in der Buckligen Welt steht nun nichts mehr im Wege. Alle Gemeinden der Region konnten die für den Ausbau nötigen 42 Prozent an Liegenschaften, die mitmachen, erreichen – in der Vorwoche wurden die offiziellen Ergebnisse von der „nöGIG“, der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft, verkündet.

Gestartet kann der Ausbau etwa in den Gemeinden Scheiblingkirchen-Thernberg und Warth (beide im Bezirk Neunkirchen) sowie im Nachbarort Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) werden.

Während in Scheiblingkirchen-Thernberg beziehungsweise Warth rund 44 Prozent der 901 Haushalte ihre Zustimmung gaben, waren es in Bromberg sogar 57 Prozent der für das Ausbaucluster vorgesehenen 433 Haushalte. Anmeldungen sind auch weiterhin möglich, erklärt Landtagsabgeordnete Waltraud Ungersböck (ÖVP), Vizebürgermeisterin in Scheiblingkirchen: „Wir freuen uns, dass die umfassende Information, die wir durch unsere Botschafter persönlich, aber auch über viele weitere Kanäle gestreut haben, angekommen ist und auch angenommen wurde.“

Auch Feistritztal war erfolgreich

Deutlich übertroffen hat die notwendige 42-Prozent-Hürde auch Kirchberg am Wechsel. 482 Haushalte bekundeten laut Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP) vorläufig ihr Interesse, das sind 52 Prozent. Nach „Höhen und Tiefen“, wie der Ortschef sagt, sei nun „wirklich viel gelungen. Ich bin überzeugt davon, dass das Projekt für unsere Entwicklung wahnsinnig wichtig ist.“ Der Baubeginn soll im März 2022 erfolgen, Fuchs rechnet mit einjähriger Bauzeit.

Gemeinsam vorangetrieben haben das Ausbauprojekt die Gemeinden Raach am Hochgebirge, Otterthal und Trattenbach – auch hier konnte die erforderliche Quote erreicht werden. Insgesamt erzielte man eine Quote von über 50 Prozent, in Raach alleine waren es sogar 57 Prozent der betroffenen Liegenschaften. Entsprechend zufrieden zeigen sich die zuständigen Bürgermeister. „Das Gehen von Haus zu Haus hat sich ausgezahlt“, meint Otterthals Karl Mayerhofer (ÖVP).