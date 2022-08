A1 startet Breitband-Ausbau in Puchberg

Werbung

Noch schnelleres Surfen und Streamen soll in der Marktgemeinde schon bald möglich sein: Der Mobilfunkanbieter A1 erweitert bis voraussichtlich Mai nächsten Jahres die Versorgung des Orts mit hochwertigem Breitbandinternet. Konkret werden in Puchberg 16 neue Glasfaser-Schaltstellen errichtet, welche mit knapp 15 Kilometer Glasfaserleitungen an das größte Glasfasernetz Österreichs angebunden werden sollen. Die Inbetriebnahme soll laut A1 „so rasch als möglich“ erfolgen.

Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) freut sich über eine „deutliche Steigerung unserer Lebensqualität“: „Mit dem Ausbau der A1-Glasfaser-Infrastruktur machen wir unsere Infrastruktur durch modernstes Breitband zukunftssicher für die nächsten Generationen und sorgen schon heute für die Anwendungen von morgen vor.“

Rechtzeitig vor Inbetriebnahme des Glasfasernetzes sollen die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Beratungstagen informiert werden.

