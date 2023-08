Wimpassing: Schnelleres Internet für 950 Haushalte und Betriebe

Einige Ortschaften im Bezirk haben es bereits getan, in Wimpassing ist man gerade mitten im Geschehen. Die Rede ist von einem Anschluss an das Glasfasernetz durch den Mobilfunkanbieter „Magenta“. 950 Haushalte und Gewerbebetriebe sollen so die Möglichkeit auf schnelleres Internet bekommen.

Der Spatenstich für das Projekt hat bereits stattgefunden. Bis Jahresende soll dieses abgeschlossen sein. „Mit dem flächendeckenden Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur in Wimpassing, wird die betriebliche Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie- und Gewerbebetriebe abgesichert und vor allem auch die Lebensqualität unserer Bevölkerung durch eine zukunftssichere technologische Erschließung ihres Wohnortes gesteigert“, rührt auch SPÖ-Bürgermeister Walter Jeitler die Werbetrommel für das Glasfasernetz.

Wer sich noch nicht sicher ist oder noch weitere Informationen zu dem Vorhaben bekommen möchte, der kann am 27. September, 19 Uhr, eine Informationsveranstaltung im Kulturcentrum Wimpassing besuchen. Gemeinde und Alpenglasfaser GmbH werden dabei gemeinsam über die Kosten, Tarife und vieles mehr informieren.