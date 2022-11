Ternitz: Ausbau für schnelleres Internet ab Sommer 2023

Neben Gänserndorf und Wolkersdorf stattet die öGIG Ternitz nun als dritte große Stadt flächendeckend mit Glasfaser aus. Dabei bekommt jeder Haushalt und Betrieb seine eigene Glasfaseranbindung, die Internetanbieter können in weiterer Folge selbst ausgewählt werden.

"In Ternitz werden wir ganze 120 km an Leitungen verlegen und somit mehr als 7.000 Haushalte erreichen können", berichtet öGIG Chief Commercial Officer Christian Nemeth. Mit Ausbau beginnen wolle man laut Nemeth im Sommer 2023.

"Gewinn als Wirtschaftsstandort"

Dass man beim Glasfaserausbau nun endlich in die Offensive geht, freut auch SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald. Er sieht darin eine Chance für die gesamte Stadt, vor allem aber für die Wirtschaft: "In Ternitz haben wir uns schon heuer für den Glasfaser-Ausbau in unserer Gemeinde und damit für die Zukunft entschieden. Mit stabilem Glasfaser-Internet gewinnt Ternitz als Wirtschaftsstandort auch in Zukunft weiterhin an Attraktivität."

Infoveranstaltungen für Interessierte

Wer mehr über den Ausbau erfahren möchte, der kann die beiden Infoveranstaltungen am 14. November (Stadthalle Ternitz) und am 21. November (Kulturhaus Pottschach) besuchen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

