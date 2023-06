Hochegger Klinikum bei Patientenbefragung weltmeisterlich

Insgesamt bewerteten die Patienten der NÖ Landes- und Universitätskliniken rund 240 Stationen und 18 medizinische Fächer an 25 Standorten. Das Klinikum in Hochegg konnte sich dabei gleich in insgesamt fünf Kategorien an vorderster Front platzieren:

Die am besten bewertete Neurorehabilitations-Station: 1. Platz Neurologie Station N mit 97,3 Punkte.

Die am besten bewerteten Stationen Kategorie Sonderkrankenanstalten: 2. Platz Neurologie Station N mit 97,3 Punkte

Die am besten bewertete Pulmologie-Station: 1. Platz Pulmologie Station E mit 97,1 Punkte

Die am besten bewerteten Stationen Kategorie Sonderkrankenanstalten 97,1 Punkte: 3. Platz Pulmologie Station E mit 97,1 Punkte

Die zwei am besten bewerteten Kliniken (Sonderkrankenanstalten): 1. Platz Landesklinikum Hochegg mit 96,3 Punkte.

Schöner Erfolg auch für das Landesklinikum Neunkirchen, das sich bei den Häusern über 300 Betten landesweit mit 95,3 Punkten insgesamt den 3. Platz sichern konnte.

„Unser Ziel ist die beste medizinische und pflegerische Versorgung für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu gewährleisten. Die guten Bewertungen sind keine Selbstverständlichkeit. Nur durch unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ganzem Herzen für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten sorgen, sind ausgezeichnete Ergebnisse wie diese möglich“, betont der für Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko und bedankt sich besonders bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz.

Die PatientInnenumfrage der NÖ Landesgesundheitsagentur, die heuer bereits zum 17. Mal durchgeführt wurde, ist ein Feedback aus erster Hand und damit ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung und -steigerung.