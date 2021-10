Neues Amt nimmt Form an in Wartmannstetten

Der Rohbau steht, das Dach ist fast fertig gedeckt, die Installationen haben bereits begonnen. Auf der Baustelle des neuen Gemeindezentrums in Wartmannstetten könnte es nicht besser laufen. Im Rahmen einer Gleichenfeier – die 3G-Regeln wurden eingehalten – durften Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz und Co. einen Blick in das Gebäude werfen.

Bevor es allerdings zum Rundgang durch den Rohbau ging, hielt ÖVP-Bürgermeister Johann Gneihs seine Festansprache. Dabei betonte er, dass dieses Projekt eigentlich schon seit über 30 Jahren Thema sei. Denn 1960 wurde das heutige Amtshaus gebaut, „oben waren die Räumlichkeiten der Gemeinde, unten die der Feuerwehr. 1970 kam es zu den Gemeindezusammenlegungen, die Mitarbeiteranzahl und die Leistungen sind dadurch gestiegen“, gab Gneihs einen geschichtlichen Überblick. Anfang der 1990er Jahre gab es die ersten Pläne für ein neues Gemeindeamt.

„Aus verschiedensten Gründen wurden diese aber nicht umgesetzt“, berichtete der Ortschef. 2018 wurde das Vorhaben dann aber konkret. Der Gemeinderat einigte sich in einem Beschluss darauf, das Amtshaus neu bauen zu lassen – und zwar am Grundstück des damaligen Gemeinderatssaales. Das dortige Bauernhaus, das vor Jahrzehnten von der Gemeinde angekauft wurde, musste schlussendlich weichen. „Wir hatten hier teilweise auch schon Schimmel im Saal“, so Gneihs.

Bauarbeiten verlaufen nach Plan

Ende April 2021 war es schlussendlich soweit: Die ersten baulichen Schritte Richtung neues Amtshaus haben begonnen. „Wir hatten Glück, dass wir das Finanzielle noch vor Beginn der Corona-Krise regeln konnten. Auch vom Baustoffmangel waren wir nicht betroffen. Es gab zwar Verzögerungen, diese waren aber nicht allzu groß“, ist die Freude über den bisherigen Fortschritt beim Ortschef groß. Rund 2,8 Millionen Euro fließen in den Neubau, der bis Sommer 2022 fertiggestellt werden soll.

Lob für das Projekt gab es auch von Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz: „Der Bau ist noch nicht einmal fertig, bringt aber jetzt schon so viele Menschen zusammen!“ Sie hoffe, dass alle Gäste in wenigen Monaten wieder hier stehen könnten, um die Eröffnung zu feiern.

Herzstück des neuen Amtshauses wird neben dem Veranstaltungssaal der Eingangsbereich, in dem sich ein Atrium befinden soll. Direkt vor dem Gemeindeamt entsteht zudem ein Marktplatz, der als „Ort der Begegnung“ dienen soll.