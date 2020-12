Er gehört zu den bekanntesten Künstlern in Österreich und darüber hinaus. Jetzt hat er seinen Pinsel aus der Hand gelegt. Mit 77 Jahren beendet Professor Werner Rischanek sein Werk. „Ich bin in Pension und habe keine Lust mehr zu malen“, so Rischanek und fügt deprimiert hinzu: „Wer kauft noch Kunst in diesen Zeiten?“. Außerdem will er sich nicht wiederholen: „Meine Bilder sind gemalt, die Grafiken sind gedruckt. Einmal ist Schluss.“

Der Maler, Grafiker und Fotograf Werner Rischanek wurde 1943 in Wiener Neustadt geboren, maturierte 1962 in Wien und übte nach kurzem Studium verschiedene Berufe aus. Seit 1972 ist er als freischaffender Maler, Grafiker und Restaurator tätig.

Werner Rischaneks Arbeitsschwerpunkt waren viele Jahre die weibliche Körperlichkeit, oft in Verbindung mit einem anorganischen Umfeld, gemalt in klassischer Mischtechnik (Öl-Eitempera), Zeichnungen, Farbradierungen sowie photographische Arbeiten in der Technik des Gummidruckes. Vor allem durch die Weiterentwicklung der alten fotografischen Technik des Gummidruckes hat sich Rischanek einen Namen gemacht.

Seit 1973 war Rischanek Mitglied der Gesellschaft bildender Künstler Österreich und wurde 1985 in den Vorstand gewählt. Von 1996 bis 2001 war er Vizepräsident des Wiener Künstlerhauses, wo er Ehrenmitglied ist. Seit 1985 ist er auch Mitglied der Wiener Neustädter Künstlervereinigung.

Zusätzlich zu seiner künstlerischen Arbeit kuratierte Werner Rischanek Ausstellungen unter anderen für das Wiener Künstlerhaus („Hans Staudacher und informelle Tendenzen im Künstlerhaus“, 2001). Ein weiterer Höhepunkt seines Schaffens war 1998 die sieben Öl-Eitempera-Bilder mit dem Thema „Zur Heiligen Hochzeit“, diese großformatigen Werke hängen seit der Eröffnung in der Landeskrankenpflegeschule Neunkirchen.

Und wie verbringt er die Tage jetzt? „Mein Gott, ich mach dies und das!“