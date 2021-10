Radfahrer gerammt: Polizei sucht Unfallverursacherin

Ein 31-jähriger Wiener Neustädter war gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Altenheimstraße aus Richtung Scheiblingkirchen kommend in Richtung Ortszentrum von Gleißenfeld unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte eine Autolenkerin ihren SUV mit Neunkirchner Kennzeichen in die entgegengesetzte Richtung und wollte vor dem Radler bei der Kreuzung mit der Sollgrabenstraße nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision, bei der der Radler verletzt wurde. Die Fahrzeuglenkerin hielt zwar an und leistete dem Verletzten Erste Hilfe - aber nachdem auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer den 31-Jährigen versorgten, dürfte sie die Unfallstelle wieder verlassen haben.

Hinweise, die zur Ausforschung der gesuchten Lenkerin führen, werden von der Polizeiinspektion Grimmenstein unter der Telefonnummer 059133-3353, entgegengenommen.