Glockenguss Neue Klänge im Ternitzer Schloss Stixenstein

Lesezeit: 2 Min Tanja Barta

Die Delegationen der Städte Wien und Ternitz, die mit dem Zug nach Innsbruck reisten, um beim Glockenguss live dabei sein zu können. Foto: Stadtgemeinde Ternitz

D as Wahrzeichen des Sierningtals, das Schloss Stixenstein, wird mit neuen Glocken ausgestattet. Gegossen wurden diese in Innsbruck in der Glockengießerei Grassmayr, die es schon seit 1599 gibt.