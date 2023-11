1.244 Unterschriften für Erhalt von Kassenarztstelle

Die Schließung der Ordination von Allgemeinmediziner Christian Baumfrisch, die aus gesundheitlichen Gründen erfolgt, sorgt für Besorgnis in der Bevölkerung. Exakt 1.244 Unterschriften wurden bis vergangenen Freitagvormittag gesammelt und an ÖVP-Landtagsabgeordneten Hermann Hauer übergeben. Dieser will sich nun für den Erhalt der Kassenarztstelle einsetzen.

„Das Thema bewegt die Menschen. Die örtliche Versorgung muss jedenfalls gewährleistet sein“, verspricht Hauer, das Anliegen der Bevölkerung an die zuständigen Stellen zu übermitteln. „Wir gehen bis zum Letzten, so kann es nicht sein. Die Ärztekammer kann ja gerne nach Gloggnitz kommen und sich ein Bild machen“, gibt sich auch Gabriele Klenner kämpferisch. Sie sammelte in den letzten Tagen Unterschriften, die sich gegen die mögliche Streichung der Arztstelle aussprechen. Dabei kam sie auch viel mit Patienten in Kontakt, die davon erzählt hätten, dass alle anderen Praxen übervoll seien und niemand mehr neue Personen aufnehme.

Andere Praxen im Stadtgebiet überfüllt

Mit diesen Sorgen wurde auch Landtagsabgeordneter Hauer konfrontiert: „Es haben mich Leute angerufen und mir gesagt, was soll ich tun, ich werde nicht genommen.“ Dass es in Gloggnitz zwar ein Primärversorgungszentrum gebe, das von 7 bis 19 Uhr geöffnet habe, sei den Betroffenen zwar bewusst, einen Hausarzt könne das Zentrum für sie aber nicht ersetzen. „Die Leute wollen ihren Hausarzt, der sie kennt und den auch die Patienten kennen und sich über Jahre eine Beziehung aufbaut“, kann auch ÖVP-Stadtrat Ferdinand Griessner die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen.

Hermann Hauer sieht die Unterschriftenliste nun als „ein Zepter“, mit dem Druck gemacht werden könne. Man hofft, bis Mitte Dezember eine Entscheidung aller Beteiligten – Österreichische Gesundheitskasse, Ärztekammer und Landesgesundheitsfonds – zu haben. Laut Hauer habe der Landesgesundheitsfonds bereits eine Unterstützung in der Causa signalisiert. Die Vermieterin der Praxis, Eva Becker, hofft ebenfalls auf eine baldige Absichtserklärung.