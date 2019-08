Eine Tragödie spielte sich am Samstagmorgen gegen 6 Uhr in Weissenbach (Stadtgemeinde Gloggnitz) ab. Zwei junge Männer im Alter von 22 und 21 Jahren verunglückten. Laut Landespolizeidirektion NÖ wurde den Männern, die auf einem Motorrad unterwegs waren, eine Kurve zum Verhängnis. „Sie kamen auf den Gehsteig und haben eine Laterne angefahren“, so die Auskunft der Exekutive. Das Fahrzeug stürzte anschließend über eine steile Böschung.

Einer der beiden Männer – der 22-Jährige – erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 21-Jährige hingegen wurde mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wr. Neustadt gebracht.

Wer von den beiden Männern am Steuer saß und weshalb es zu der Tragödie kam, ist derzeit noch unklar.