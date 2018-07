Mit Ende des Schuljahres sind die Pädagogen Karl Spies und Andreas Schwarzinger an der Musikschule in Pension gegangen. Spies war seit September 1990 als vollbeschäftigter Musikschullehrer für Holzblasinstrumente im Einsatz und kann in seiner fast 30-jährigen Unterrichtszeit auf große Erfolge und besondere Auftritte zurückblicken. „Einer war sicher 1998 die Konzertreise mit der Big Band nach Barcelona“, so Direktor Manfred Sternberger und weiter: „Ein besonderes Anliegen war es ihm, Freude und Spaß im Unterricht zu vermitteln. Und er stellte hohe Qualitätsansprüche“. Mit der Übernahme der Musikschule Enzenreith kam Andreas Schwarzinger im Jahr 2004 als Gitarrenlehrer dazu. „Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit war die fächerübergreifende Ensemblemusik, für die er auch Arrangements schrieb“, weiß Sternberger. Man hörte die Ensembles von Schwarzinger auch bei kirchlichen Feierlichkeiten und so mancher Vernissage.

Als neue Lehrkräfte kann Manfred Sternberger jetzt Spela Gregoric (Querflöte), Birgit Hanappi (Klarinette, Saxofon) sowie Yannic Steuerer (Gitarre) willkommen heißen.