Action, Musik und mehr: FF Aue lädt zum Feuerwehrfest

Großer Barbereich, coole Chill-Area, Musik und Kulinarik: An drei Tagen bittet die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Gloggnitz-Aue wieder zum legendären Zeltfest. Start ist am Freitag, den 25. August um 20 Uhr mit einer „Disco Night“.

Am Samstag, 26. August, stehen Action und Spaß am Programm. Ab 19 Uhr ist Gruppendynamik gefragt. Teams können beim Schlauchziehen ihre Kräfte messen. Der siegreichen Mannschaft winkt ein Fass Bier. Anmeldungen (Herren in 5er-Teams, Damen in 7er-Teams bzw. 6 Personen in Mixed Teams) sind per E-Mail an gloggnitz-aue@feuerwehr.gv.at bzw. telefonisch oder per WhatsApp unter 0664/250 9100 möglich. Ab 21 Uhr sorgen die „Jung Puschtra“ aus Südtirol für Stimmung.

Highlight am Sonntag, 27. August, ist der Frühschoppen mit den „Hafendorfer“. Um 15 Uhr geht die Verlosung der großen Bausteinaktion mit über hundert Preisen über die Bühne - der Hauptpreis, in Kooperation mit dem Lagerhaus Gloggnitz, ist ein neunteiliges „metabo“-Werkzeugset im Wert von über 2.000 Euro.