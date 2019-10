Es wird wohl ein Klassiker werden, der da am vergangenen Sonntag ins Leben gerufen wurde. Mit dem „Ersten Grand Prix von Monte Gloggnitz" hat der Stadtmarketingverein Gloggnitz unter Obmann Luis Meixner genau den Punkt getroffen.

Spannende Rennen, spektakuläre Fights und am Ende ein unfallfreies Rennen mit ausnahmslos strahlenden Gesichtern am Podest. Eine Wiederholung im Jahr 2020 ist wohl schon so gut wie fix.