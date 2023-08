Andritz AG investiert 13 Millionen Euro in Standort

„Wir sind im vergangenen Jahr an unsere Fertigungskapazitätsgrenze von rund 1500 Tonnen gestoßen“, erklärt Geschäftsführer Helmut Müller die Situation. Damit sei ein weiteres Wachstum nicht mehr möglich gewesen. Bereits im Vorjahr wurde die Investition durch das Board der Andritz AG bewilligt. Mittlerweile ist die Halle errichtet und die ersten Maschinenteile wurden angeliefert. Die Maschine wurde von der Firma Autefa in Linz entwickelt und hat eine Arbeitsbreite von rund elf Metern.

Produkte sind enormer Belastung ausgesetzt

Doch wozu wird eine Nadelmaschine eigentlich benötigt? „Auf dieser Maschine werden die Vlieslagen mit dem Grundgewebe vernadelt und bilden dann eine unzertrennbare Einheit“, erklärt Helmut Müller. Beim fertigen Produkt handelt es sich vor allem um Bespannungen für die Papierindustrie, die vom Standort Gloggnitz aus in alle Welt versendet werden. „Papiermaschinen der modernsten Bauart laufen mit einer Geschwindigkeit von rund 2.000 Metern in der Minute. Dies bedeutet auch eine enorme Belastung für die von uns produzierte Bespannung“, so Helmut Müller.

Eine Million Euro für die Nachhaltigkeit

Eine weitere wichtige Investition ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Firma. „Und zwar mit einer Leistung von 1.000 kWp. Damit können wir rund neun Prozent unseres Stromverbrauches im Jahresmittel decken. Damit setzen wir auch ein wichtiges Zeichen im Sinne der Nachhaltigkeit“, erklärt Geschäftsführer Helmut Müller. In dieses Projekt wird rund eine Million Euro investiert.

Wie etliche andere Firmen auch ist man immer auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Produktion. Initiativbewerbungen sind per E-Mail unter bewerber.glo@andritz.com möglich.