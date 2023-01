Aufregung um Baumschlägerungen im "Harter Wald"

Die Alarmglocken schrillen derzeit bei vielen Anrainern rund um den „Harter Wald“, ebenso wie bei Erholung suchenden Spaziergängern.

Schuld am Ärger sind die Geräusche der Motorsägen und anderem schweren Gerät, da gerade Holzschlägerungsarbeiten stattfinden. „Laut Beschluss der Behörde soll behutsam das ungesunde Holz aus dem Wald entnommen werden“, erklärt eine Anrainerin, die kritisiert, dass auch zahlreiche gesunde Stämme entnommen worden seien. „Wir sind von der Vorgangsweise im ‚Harter Wald‘ mehr als entsetzt. Viele entsetzte Bürger sehen einen Waldfrevel“, so die Anrainerin gegenüber der NÖN. Es werde ohne Rücksicht mit schwerem Gerät gearbeitet.

Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste) nimmt die Kritik an der Vorgehensweise so aber nicht hin und spricht von notwendigen Arbeiten, um den Wald noch lange erhalten zu können. „Der ‚Harter Wald‘ ist als Erholungswald ausgewiesen. Leider blieb auch dieser stark frequentierte Wald von den Umwelteinflüssen nicht verschont und daher ist es dringend notwendig, diesen zu durchforsten“, stellt Gölles fest und betont, dass dies in Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft erfolge.

Zu wenig Licht für Jungbäume

„Es wurde festgestellt, dass sich auch sehr viele junge Bäume angewurzelt haben, die sich, wenn nicht durchforstet wird, aufgrund von zu wenig Lichteinfall nicht entsprechend entwickeln können“, weiß Gölles.

Die durchführende Firma sei darum sehr bemüht, die Arbeiten so schonend als möglich durchzuführen.

