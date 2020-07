Den geschäftlichen Schritt in die Alpenstadt wagte die Bäckerei Dietmayer. In der Vorwoche eröffnete man am Standort in der Hauptstraße 28 eine Niederlassung, in der Brot und Gebäck, aber auch feinen Süßwaren und Snacks angeboten werden.

Und natürlich lädt auch röstfrischer Kaffee zum Verweilen ein. Auch die Vertreter der Stadt stellten sich mit einem Willkommensgruß ein und wünschten viel geschäftlichen Erfolg.