Bahnübergang in Stuppach: Schließung hinausgezögert

Wie sehr der Bahnübergang in Stuppach bewegt, zeigte sich vergangenen Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung der Stadtgemeinde. Denn zahlreiche Zuschauer, darunter auch Betroffene aus dem Ortsteil, wohnten der Sitzung bei.

War man in der Gemeinde davon ausgegangen, dass der Bahnübergang noch bis 2029 offen bleiben wird, kam im Vorjahr dann die Hiobsbotschaft der Schließung. Ging es nach den Plänen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), sollte die dauerhafte Schließung noch heuer erfolgen. Für die ÖVP Grund genug, eine zweite Unterschriftenaktion zu starten. Stadtrat Friedrich Wernhart: „339 Stuppacher haben sich für den Erhalt ausgesprochen. Ein starkes Zeichen und dafür Danke.“

Das fertige Übereinkommen zur Schließung lag bereits zur Unterschrift am Rathaus auf. Unterfertigt wird es jetzt aber nicht: Dagegen sprach sich der Gemeinderat nämlich einstimmig aus.

Hoffnung liegt auf neuem Gutachten

„Als die ÖBB an uns herangetreten ist, hieß es, dass die Schließung aufgrund der Gesetzeslage erfolgt“, so Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste). In die gleiche Kerbe schlug auch Vizebürgermeister Erich Santner (SPÖ): „Wenn wir nicht zustimmen, wird behördlich geschlossen. Damit haben wir alle angenommen, dass es fix ist.“ Trotzdem gibt es nun Hoffnung, nachdem ein unabhängiger Gutachter zu einem anderen Ergebnis gekommen ist. Denn wenn die ÖBB den Übergang behördlich schließen lassen wollen, ist ein solches Gutachten notwendig. Gemeinsam mit den Vertretern der anderen Fraktionen hofft man, dass man im anstehenden Verfahren eine Verbesserung erzielen kann. „Wenngleich der Ausgang natürlich ungewiss ist“, wie Stadtrat Peter Kasper (Liste) eingestand.

Wie die Verkehrssituation gelöst werden kann, wenn der Übergang tatsächlich geschlossen wird, ist noch offen. Eine Unterführung ist baulich wegen dem Kanal nicht umsetzbar, eine mögliche Überführung scheitert an Grundeigentümern. Gölles: „Wir wollen die beste Lösung für die betroffenen Anrainer und die Gemeinde“. Sobald es die aktuellen Corona-Bestimmung zulassen, möchte man jedenfalls zu einer Informationsveranstaltung einladen.

Zumindest vorläufig können damit die Anrainer aufatmen, die die Sitzung verfolgten. „Die Schließung hätte Nachteile für die Landwirtschaft und durch den CO2-Ausstoß wird die Umwelt nicht besser“, so ein Landwirt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren