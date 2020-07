Begonnen hat alles 1967. Damals, als Johannes seine Charlotte in Innsbruck kennenlernte. Sie, ein Jahr jünger als er, verzichtete darauf, die Keramikhochschule in Uppsala zu besuchen. Er verzichtete auf einen Akademieplatz an der Frankfurter Kunsthochschule. 1972 gründete das Künstlerehepaar Seidl „Impuls Maria Schutz“, wo damals noch unbekannte Künstler, darunter Elfriede Jelinek, auftraten.

Seit 1993 ist das Gut Gasteil Hauptsitz von Johannes und Charlotte Seidl, wo beide erfolgreich eine Galerie leiten. Gut Gasteil ist für die beiden ein Platz, „an dem wir viel künstlerische Kraft und Initiative entwickeln“, wie sie sagen. Seit 1992 organisiert Hannes Seidl „Kunst in der Landschaft“, 1999 startete er wieder mit dem Malen. Im Jahr 2000 erschien das Buch „Zwei Menschen – ein Werk“.

Charlotte Seidls Lebenswerk hingegen sind die bis zu drei Meter „großen Frauen“ aus hart gebranntem Ton. Abseits dessen organisiert sie seit Jahren die Ausstellungen für die Galerie Gut Gasteil. „Gegenwärtig arbeite ich an meiner 156. großen Frau ,Wildes Mädel‘“, so Charlotte Seidl, die im vergangenen Winter 45 kleine Keramiken, gemeinsam mit Schülern, für die Polytechnische Schule in Ternitz schuf.

Im Vorjahr fand in Wien die Premiere der Seidl-Filmdokumentation statt. Filmemacherin Bernadette Stummer hat in fast zwei Jahren zahlreiche persönliche Begegnungen mit dem Künstlerpaar Charlotte und Johannes Seidl und eine Fülle an Eindrücken erfahren und diese in einem 97-minütigen Dokumentarfilm, mit dem Titel „Zwei Menschen EIN-Werk“, verdichtet. Aufführungen im Bezirk sind in Planung.

In der Zeit des Corona-„Shutdowns“waren die Seidls finanziell durch ihre Auftragsarbeit etwas abgesichert. Gefreut haben sich beide aber besonders über den Besuch ihrer Stammkunden. „Die gerade jetzt gekauft haben, um uns zu unterstützen.“ www.gutgasteil.at