FF Stuppach: Verdiente Mitglieder vor den Vorhang geholt

Zwei Tage Sonnenschein und zwei Tage lang beste Stimmung beim Fest der Freiwilligen Feuerwehr Stuppach am vergangenen Wochenende. Der „Nacht der Tracht“ am Samstagabend mit „Steierermen“ folgte der Festakt am Sonntag.

Nach der Messe mit Pfarrer Ernst Pankl ging es weiter in das Feuerwehrhaus zum Festakt. Ebendort hatte Kommandant Matthias Köpf die Aufgabe, zahlreiche Ehrengäste zu begrüßen. Unter den Besucherinnen und Besuchern: ÖVP-Bundesrat Matthias Zauner, Bezirksfeuerwehrkommandant-Vize Michael Riegler, Unterabschnittskommandant Christian Haiden sowie die zuständige SPÖ-Gemeinderätin Iris Hintringer. In den Festansprachen zollten alle den Temperaturen Rechnung und hielten sich sehr kurz.

Genügend Zeit blieb allerdings für die Ehrungen verdienter Mitglieder. So wurden Hans Müller und Hans Zwickl als treue und langjährige Helfer der Wehr mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Brigitte Loibl und Bettina Kremnitzer wurden für 25-jährige Tätigkeit vor den Vorgang gebeten und Alois Haiden erhielt eine Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Zu den Klängen von „Prigglitzer Blech“ ließ man das große Fest ausklingen.